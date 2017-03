 »  Ministerský Supervizor sbírá ocenění i v Evropě. Aplikace zvítězila v Bruselu

Jan Beránek

Na začátku byl nápad tří úředníků ministerstva financí. Pak se Supervizor rozjel i na jiných ministerstvech. Zdrojové kódy aplikace jsou na GitHubu. A to je pořád státní správa.

Teď projekt uspěl v soutěži Sharing and reuse of IT solutions, kterou pořádala Evropská komise. Supervizor zvítězil v konkurenci 96 projektů.

„Aplikace pracuje s otevřenými daty, která obsahují data o fakturách, a v tom je řešení unikátní, protože se velmi jednoduše dostanete k největšímu možnému detailu o tom, jak veřejné instituce utrácejí,“ dodávají tvůrci aplikace Martin Kopeček, Jan Vlasatý a Benedikt Kotmel.