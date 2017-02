 »  Miton si pořídil třetinový podíl ve startupu z ČVUT. Společně chtějí učit počítače číst

Jan Beránek

Zatímco dosud se Miton zaměřoval hlavně na e-commerce projekty, letos se pustil do nových vod. Ondřej Raška, který má ve skupině na starosti probádávání nových vod a technologií našel společnou řeč s experty na umělou inteligenci z ČVUT.

Miton do firmy Rossum Ltd., nasype peníze a bude ji podporovat zkušenostmi z budováním technologických firem. Výměnou za to si vezme třetinový podíl. “Jejich historie ukazuje, že právě tento přístup je velmi přínosný a my věříme, že velmi pomůže i nám,” říká jeden ze zakladatelů firmy Tomáš Gogár. Dalším novým partnerem ve firmě je startupový akcelerátor StartupYard.

Spolu s Rossumem by se pak měli pouštět do společných projektů v oblasti umělé inteligence. Především pak k praktickému využití hlubokých neuronových sítí na získávání informací z dokumentů tvořených lidmi.

Doktorandi z FEL ČVUT momentálně pracují na automatickém čtení dokumentů, začínají čtením faktur. V tom by se firma chtěla stát globálním hráčem.

"Spojení s Rossumem je unikátní šance. Sešel se špičkový tým s obrovskou tržní příležitostí. To vše navíc v pravý čas, kdy technologie hlubokých neuronových sítí přepisují zavedené obory,“ komentuje nové spojenectví Ondřej Raška z Mitonu.