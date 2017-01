 »  Mohla za to baterie. Samsung ohlásil výsledky stovek testů kauzy Note 7

Jan Beránek

Říkalo se to už na začátku celé kauzy, která místo zisků přinesla Samsungu spíš miliardové ztráty. Teď je to ale černé na bílém a firma o výsledcích informuje v tiskové zprávě.

Za případy vznícení chytrých telefonů stály problémy spojené s designem a výrobou baterií. Samsung to oznámil poté, co zapojil do testů přibližně sedm set odborníků. Analyzováno bylo více než 200 tisíc kompletně smontovaných zařízení a více než 30 tisíc baterií. A viník byl po víc než čtvrt roce odhalen, škody už ale byly napáchány.

Samsung ukončil prodej Galaxy Note 7 chvíli potom, co se smartphone dostal na trh. Po srpnovém startu byla novinka považována za konkurenta posledního modelu iPhonu. Po několika dnech prodejů se ale začaly objevovat na sociálních sítích obrázky ohořelých telefonů.

V září už tak firma z prodejen začala stahovat 2,5 milionu nových telefonů a rozjela výměnný program. Později se však objevily zprávy o vznícení už vyměněných přístrojů a to byl konec epizody jménem Note 7.