 »  Mozilla má za sebou první akvizici, koupila "odkládací" aplikaci Pocket

David Slížek

Služba Pocket původně odstartovala jako rozšíření pro Firefox a teď se do náruče Mozilla Corporation odevzdává úplně. Mozilla firmu Read It Later, která za aplikací na ukládání a doporučování článků stojí, koupila za nezveřejněnou cenu.

Pocket umožňuje ukládání online článků pro pozdější přečtení (zobrazuje je v zjednodušené podobě bez reklam a dalších rušivých elementů) a na základě těch přečtených (nebo podle doporučení sledovaných lidí) se snaží doporučovat další, které by uživatele mohly zajímat. Podle údajů, které o sobě firma zveřejňuje, má mít asi 10 milionů aktivních měsíčních registrovaných uživatelů.

Pro Mozillu jde o první velkou akvizici. Pocket má dále fungovat jako dosud a stane se samostatnou divizí a novou produktovou řadou, která se soustředí na vývoj technologií k objevování zajímavého webového obsahu. Tým Pocketu se má podílet také na projektu Context Graph, který má do prohlížeče přinést nástroje na doporučování nového obsahu.

U doporučování nejde jen o službu pro uživatele, ale také o způsob, jakým chce Pocket vydělávat peníze. V loňském roce tak začala mezi doporučovanými články zobrazovat také placené reklamní odkazy. Kromě toho Pocket nabízí také placený upgrade Pocket Premium, který reklamy odstraní a umožňuje například trvalé ukládání článků, přidávání tagů nebo vylepšené vyhledávání.

Akvizice Mozillou má pro Pocket ještě jeden zajímavý důsledek: služba zveřejní svůj kód jako open-source. Přesné datum, kdy se tak stane, zatím jasné není.