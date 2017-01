 »  MPO: Protizákaznický zákon nezměníme, protože nám to nenařizuje EU

David Slížek

„Určitě nelze mluvit o nějaké chybě nebo opomenutí.“ Tak na dotaz Českého rozhlasu Plus, zda v novele zákona o elektronických komunikacích nechybí slíbené posílení práv zákazníků telekomunikačních operátorů, reagoval ředitel odboru elektronických komunikací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Luděk Schneider.

Celý vstup do rozhlasového vysílání si můžete poslechnout v archivu ČRo (čas cca 8:40).

Cca v čase 8:40 fenomenální duel exsenátorky Dernerové a Luďka Schneidera z MPO o smlouvách s operátory. https://t.co/6S0t6jdxYx — Ondrej Maly (@ondrej_m) 4. ledna 2017

Schneider se ve vstupu s někdejší senátorkou Alenou Dernerovou (loňské volby v jejím obvodě soud zrušil a budou se na konci ledna opakovat) snaží obhájit, proč ministerstvo do novely zapracovalo pouze jednu připomínku senátorů – zastropování výpovědní lhůty při přenosu čísla k jinému operátorovi na deset dní:

… výpovědní doba účastnické smlouvy v případě přenesení telefonního čísla nesmí skončit později než 10 dnů ode dne, kdy podnikateli, se kterým byla uzavřena účastnická smlouva, na základě které účastník využívá telefonní číslo, o jehož přenesení žádá, byla doručena platná objednávka na přenesení telefonního čísla…

Podle Schneidera to byl „hlavní a klíčový aspekt z návrhu senátorů“. Dernerová pak namítla, že šlo o drobnost a hlavním problémem bylo okleštění práv zákazníků (jak o něm na Lupě velmi podrobně psal Jiří Peterka). Současný zákon totiž operátorům umožňuje informovat klienty o změnách smlouvy jen tehdy, pokud sám operátor změnu vyhodnotí jako podstatnou a k horšímu:

Pokud se jedná o podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení účastníka, je podnikatel povinen prokazatelně informovat účastníka, jehož smlouva obsahuje ustanovení o úhradě v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez této úhrady, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat.

K čemu toto ustanovení vede, už dobře víme – operátoři zhusta tvrdí, že provedené změny k horšímu nebyly, nebo to vůbec nebyly změny smlouvy. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) už za to rozdal několik pokut – viz například O2 znovu zkrátilo práva zákazníků. Od ČTÚ za to dostalo pokutu 6 milionů.

Podle Schneidera ale změna není nutná a tento institut je uplatňován v celé Evropské unii. A MPO změnu samo nenavrhlo, protože „… vzhledem k tomu, že proti nám není vedeno žádné řízení, máme za to, že tato úprava, která je v českém právním řádu, je v pořádku.“

Na dotaz moderátora, zda se MPO řídí jen tím, když něco napadne Evropská komise, a ne zájmy občanů, pak už Schneider nedokázal pořádně reagovat. „Co se týče toho institutu, tak jsme v tuto chvíli přesvědčeni, že je transponován správně a umožňuje regulátorovi udělovat sankce, pokud operátor ten zákon nedodržuje.“

Připomeňme, že jde o tu část zákona, kterou si do zákona prosadili a její text napsali sami operátoři.