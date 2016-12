 »  Na CES do Las Vegas pojedou s CzechInvestem čtyři startupy z regionů

Jan Beránek

Na výlet vyrazí tvůrci aplikace pro seniory Oscar Tech, mobilní vývojáři Six Guys Labs, výrobci skateboardů XTND a chytrá fotobanka Pixbuf. Dva ze startupů už jedou podruhé. První zkušenosti startupisté s programem CzechDemo posbírali na podzim, kdy vyjeli na TechCrunch Disrupt v Londýně.

V rámci veletrhu s padesátiletou tradicí proběhne kromě klasické výstavy i konference o nejnovějších trendech v různých oblastech, jako je například 3D tisk. Na veletrhu se pořádá i soutěž CES 2017 Innovation Awards, která každoročně oceňuje nevšední design a zpracování produktu spotřebitelské technologie.

CzechInvest si pro program vyhradil deset milionů korun, což by mělo stačit přibližně pro 144 firem. V několika fázích vyšle ty nejlepší startupy až na 12 akcí po celém světě. Program je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a měl by být otevřený až do konce roku 2019.