 »  Na konci roku si zákazníci u ČTÚ stěžovali hlavně na změny pravidel datových služeb

Jan Beránek

Z ceny mobilních dat a z postavení zákazníka proti operátorům se po letech začíná dělat politika. Premiér chystá spanilou jízdu na ČTÚ, ÚOHS a k operátorům s tím, že by chtěl drahá data a postavení zákazníků nějak zlepšit. Potenciál tématu ale chápou i další strany.

Poptávka by na to zjevně je. Do pošty na ČTÚ totiž během posledního čtvrtletí dorazilo víc než sedm set stížností a dotazů, které se převážně týkaly loňských změn kolem datových tarifů.

„V tomto období se nejčastěji na ČTÚ obraceli zákazníci O2 (437), dále T-Mobile (186) a Vodafone (114). Podněty se týkaly nesouhlasu se změnou pravidel datových služeb, kdy operátor k 15. 7. 2016 po vyčerpání datového limitu data již nezpomaluje jako dříve, ale zcela službu zastaví,“ tvrdí mluvčí regulátora Martin Drtina v tiskové zprávě.