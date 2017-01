 »  NAKIT získává významnou posilu, přichází Vladimír Rohel z NBÚ

Jan Sedlák

Státní IT podnik NAKIT získává novou personální posilu. Od prvního února do něj nastoupí dřívější ředitel Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB) Vladimír Rohel. Ten tak zcela opouští strukturu Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) krátce poté, co byla oznámena změna na postu nejvyššího šéfa.

NAKIT spojený s Odštěpným závodem ICT služby má problém najít na rozebraném trhu volné a dobré lidi. Podle informací Lupy se Rohel na několik hodin sešel se současným šéfem NAKITu Alanem Ilczyszynem, se kterým se nakonec na svém angažmá dohodl.

Rohel by měl nadále s NBÚ spolupracovat. Jak v rozhovoru pro Lupu řekl dosavadní ředitel úřadu a nynější zmocněnec pro kyberbezpečnost Dušan Navrátil, „pod Radou vlády pro informační společnost vznikly pracovní týmy, které budou připravovat projekt státního cloudu. A pan Rohel je tam za NAKIT, shodou okolností pro bezpečnost.“

Rohela měly údajně zaujmout plány a ambice, které Ilczyszyn s NAKITem po konci ředitele Jana Přerovského má. „Pro nás tam pan Rohel sedí velice dobře. Ono to tam má punc ještě z Odštěpného závodu, ale musí se z toho stát funkční podnik,“ komentuje v rozhovoru přestup náměstek na NBÚ Jaroslav Šmíd.

Podle informací Lupy NAKIT v únoru oznámí ještě další posilu, které tentokrát přichází z vysokých pozic ze soukromého sektoru. Řešit bude kontakt mezi NAKITem a ministerstvem vnitra jako zadavatelem IT zakázek.

Rohel z NCKB a NBÚ odchází po probíhajících změnách. Navrátila ve funkci ředitele NBÚ střídá dosavadní šéf BIS Jiří Lang. Navrátil má nyní na úkol vytvořit nový Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, který spojí síly NCKB a některých sekcí z NBÚ. Pokud tak vláda rozhodne, Navrátil by pak novému úřadu mohl šéfovat. Více to rozebírá v našem rozhovoru.