 »  Nejen startupy mají své nalévárny. Keiretsu Forum rozjíždí školu pro andělské investory

Jan Beránek

Angel Academy, jak zakladatelé projekt pojmenovali, zaštiťuje kromě Keiretsu Forum ještě právník Tomáš Ditrych a pražský co-workingový prostor Node5.

„Posluchači naší akademie si sami vyberou, které části mají zájem absolvovat. Na konci nevydáváme žádné certifikáty a diplomy, jde nám o to, aby se dozvěděli maximum informací a podnětů k dalšímu přemýšlení nad svými investicemi,“ popisuje filozofii Angel Academy projektová manažerka Petra Ďoubalová.

Jedno z prvních jmen, které akademie ulovila jako přednášející, je zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková. „Dlouho jsme diskutovali napříč českou startupovou a investorskou scénou a naráželi jsme pořád na stejný problém. Vzdělávání a podpora startupů je tu na poměrně vysoké úrovni, ale co se týče takzvaných andělských investorů, tak to úplně chybí,“ tvrdí Ďoubalová s tím, že investoři pak často dělají zbytečné, ale mnohdy zásadní chyby, které můžou být osudné pro celý startup, potažmo investora.

I proto se do projektu chystá zapojit také startupový akcelerátor StartupYard. „Bohužel ne každý ví, jak správně vybrat projekt a jak do něj poté vstoupit, aby mu zajistil co nejlepší budoucnost,“ dodává šéf akcelerátoru Cedric Maloux.

Tuzemské startupy jsou zatím podle studie Aspen Institutu víceméně samostatné. Celkem 78 % dotazovaných využívá financování z vlastních zdrojů. 13 % respondentů už získalo finanční podporu od místních business angels nebo vlastních sítí. Pouze asi 9 procent startupů využilo veřejné finance a jen 18 procent firem je plánuje využít v následujícím půl roce.