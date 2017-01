 »  Nejen vývojářská centra, ale už i banky. Moneta shání stovku lidí

Jan Beránek

Eset si v Brně otevřel centrum hned potom, co se dověděl o propouštění v AVG. Boj o vývojáře a obecně o zaměstnance zuří na všech frontách. Do větších projektů se začínají pouštět naplno i banky.

Moneta sice přišla s aplikací pro mobilní bankovnictví jako poslední, ale i proto se chce teď zaměřit především na digitální služby. Už před koncem loňského roku obeslala banka plošně pracovní agentury s požadavkem na stovku nových lidí, kteří mají bývalé GE Money Bank pomoci naskočit na on-line a mobilní vlnu.

„Hledáme UX, UI, Product ownery, digital channel ownery a specialisty, business a IT analytiky, scrum mastery, developery, zejména java, android a IOS,“ tvrdí šéf digitálu banky Dalibor Šajar s tím, že po UX designérech už se začínají dívat i do zahraničí.

Pracovní trh v IT je pod tlakem nedostatku lidí už několikátým rokem a vedle klasických pracovních agentur se do oboru začínají pouštět i startupy. Techloop třeba platí vývojářům za to, že přijmou nabídku, kterou jim služba přihraje. Na diskrétnost při sjednávání kontraktů sází třeba TalentPeople.cz.

Jednoduché není ani hledání lidí v zahraničí. Především experti ze zemí mimo EU mají komplikovaný přístup na místní pracovní trh. Ať už jsou z Ukrajiny nebo z Indie. Brněnské startupy jako Kiwi.com nebo Phonexia si po prvních zkušenostech pro vyřizování vízových požadavků najímají speciální agentury.