 »  Nemáme důkaz, že se operátoři domlouvají na cenách, říká šéf ÚOHS

David Slížek

„Kdyby tu byl kartel mezi operátory, tak to vyšetříme, dostanou pokutu, kartel se rozloží a ceny upraví,“ tvrdí v rozhovoru pro Hospodářské noviny předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj.

Jeho úřad ale podle něj nemá žádné indicie, že na českém mobilní trhu kartel existuje. „Abychom mohli zahájit řízení, tak ale musíme mít alespoň nějaký důkaz,“ dodává.

Získat takový důkaz je ale podle Rafaje složité. „Podívejte, pokud někomu napíšete, že máte podezření z uzavření kartelu, tak vám garantuju, že do hodiny spálí vlastní počítače. Firmy na to i trénují,“ říká Rafaj.

Veškerá odpovědnost za výši cen podle něj leží na Českém telekomunikačním úřadu (ČTÚ). „Já ale v žádném případě nejsem kritikem telekomunikačního úřadu. Vím, jak pracné je jednat s operátory. S těmito molochy se bojuje velice těžko. Jsou ochotni zaplatit třeba 10 i více špičkových právníků, za něž vydají nemalé finanční prostředky,“ uznává Rafaj.

Tlak na snížení cen mobilních dat se několik měsíců před volbami stal politickým tématem. Vláda má tento týden projednávat novelu zákona o elektronických komunikacích, která ale na ceny může mít jen nepřímý vliv. Obsahuje každopádně několik novinek, které mají posílit postavení zákazníků mobilních operátorů.

Součástí návrhu je ale i kontroverzní zákaz prodeje služeb za neveřejné ceny – zákazníci by tak přišli o možnost vyjednat si s operátory lepší podmínky, zatímco firmám by tato šance zůstala. Podle premiéra Bohuslava Sobotky by tento paragraf měl z vládního návrhu vypadnout.

Poslanci by měli novelu projednat ve zkráceném termínu tak, aby ji Sněmovna stihla schválit ještě před podzimními volbami. Minulý týden se na tom dohodli zástupci parlamentních stran. Neprošel ale původní Sobotkův záměr, aby poslanci vůbec nemohli k novele dávat pozměňovací návrhy.