 »  Němci navrhují vysoké pokuty za nesmazané příspěvky na sociálních sítích

David Slížek

Tak dlouho se problém neřeší, až přijde na řadu státní regulace. Německé ministerstvo spravedlnosti představilo návrh zákona, podle kterého by za nesmazání protizákonných příspěvků mohla sociálním sítím hrozit vysoká pokuta. Informuje o tom například agentura Reuters.

Provozovatelé sociálních sítí by podle návrhu měli umožnit uživatelům nahlašovat závadný obsah (což už dnes dělají) a také zaručit, že protizákonné příspěvky (nenávistný, lživý či pomlouvačný obsah) smažou nejpozději do jednoho týdne od nahlášení. Obsah, který je nepochybně ilegální, má zmizet dokonce do 24 hodin.

Firmy by také měly jmenovat konkrétního zaměstnance, který by byl za vyřizování stížností na obsah odpovědný, a čtvrtletně publikovat podrobné zprávy o tom, jak se s hlášeními vypořádaly.

Pokud by sociální sítě, jako je Facebook nebo Twitter, zákonu nevyhověly, hrozily by jim podle návrhu pokuty ve výši až 50 milionů eur. Zodpovědný zaměstnanec by pak mohl dostat pokutu až 5 milionů eur.

Podle německého ministra spravedlnosti Heiko Maase (tisková zpráva v němčině) je nový zákon potřeba, protože se sociální sítě závadným obsahem nezabývají dostatečně. Argumentoval studií, podle které Twitter odstraní jen 1 % a Facebook 39 % nahlášeného protiprávního obsahu. Do 24 hodin přitom Facebook odstranil jen 33 % nahlášeného nezákonného obsahu a Twitter vůbec žádný.

Lépe ze srovnání vyšlo jen YouTube, které údajně smaže 90 % nahlášeného závadného obsahu.