 »  Nová doba. T-Mobile zaplatí zákazníkům za nevyužitá data. Ale jen v USA

Jan Beránek

Veletrh CES v americkém Las Vegas přináší kromě nových telefonů a elektroniky obecně i zajímavé nápady ve službách. A tak se séf amerického T-Mobile John Legere mohl pochlubit plány na letošní rok. A s daty se operátor nepáral. V rámci programu KickBack chce totiž platit zákazníkům za nevyužívaná data. Zprávu přinesl server Mashable.

Novinka by měla fungovat tak, že pokud uživatel prosurfuje méně než dva gigabajty měsíčně, dostane zpět minimálně deset a maximálně dvacet dolarů. Program by se měl rozjet koncem ledna a první zpětné platby by se měly objevit na únorových účtech. Má to háček v tom, že služba funguje jen s tarifem T-Mobile One, který vyjde na 70 dolarů.

V tuzemsku operátoři nastavili u neomezených tarifů datové limity kolem 1,5 gigabajtu s tím, že průměrná spotřeba dat se pohybuje kolem 800 MB. Vize regulátora je ale odlišná. „Pokud vůbec mají existovat objemová omezení, dosud nesprávně označovaná jako FUP, tak základní tarif by měl mít v roce 2016 – 2017 nejméně 10 GB dat měsíčně. Efektivnější pro rozvoj české digitální ekonomiky a pro české konzumenty by měly být neomezené datové tarify škálované podle rychlostí (např. 2, 5, 50, 150 Mbit/s),“ tvrdil v ročenkové anketě Lupa.cz předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.