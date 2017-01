 »  Osobnosti vyzývají premiéra k obraně registru smluv. Poslanci ho chtějí osekat

Jan Beránek

Otevřený dopis lze podepsat na stránkách Rekonstrukce státu. Signatáři varují před výjimkami, které se do zákona mohou dostat. Poslanci totiž k novele, která z povinného zveřejnování smluv navrhovala původně vyjmout jen budějovický Budvar, navrhli už 23 dalších výjimek.

„Z dosavadního fungování zákona i ze zkušenosti ze zahraničí přitom nevyplývá, že by podniky státu byly zveřejňováním ohroženy a že by tedy byly takto radikální zásahy do zákona potřeba. Obáváme se tedy, že v případě těchto výjimek jde spíše o snahy vyjít vstříc vedení dotčených podniků. Předkladatelé návrhů nadřazují zájmy těchto podniků nad zájmem veřejnosti na transparentním hospodaření státu,“ tvrdí dopis.

Návrhy dalších poslanců ČSSD a KSČM by znamenaly vyjmutí asi poloviny nově zveřejňovaných smluv. „Odhadujeme, že v přepočtu na peníze by šlo zhruba o 230 miliard korun ročně,“ tvrdí autoři výzvy s tím, že nejrozsáhlejší návrhy poslance Urbana by v případě schválení vyjmuly z povinného zveřejňování až 80 procent z nově zprůhledňovaných smluv. O navržených výjimkách mohou poslanci hlasovat ve třetím čtení už na probíhající schůzi parlamentu.

Jak funguje samotný registr je možné okouknout třeba pomocí nástrojů jako je Hlídač smluv Michala Bláhy.