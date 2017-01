 »  Pájet, kódovat, milovat. VUT chce přilákat holky na techniku novou kampaní

Jan Beránek

Brněnská univerzita chce narušit stereotyp, že IT není pro holky. „Letošní kampaní Sem patřím chceme oslovit uchazečky o studium, ale zároveň bychom rádi otevřeli celospolečenskou diskuzi na téma nedostatku žen v technických oborech. Podle odhadů Evropské komise bude v budoucích letech chybět v oblasti informačních a komunikačních technologií až 900 tisíc pracovníků. Pokud by se nám podařilo získat dostatek žen pro studium technických oborů, výrazně by to pomohlo trhu práce. Samozřejmě ale máme i nadále zájem o kvalitní středoškoláky,“ tvrdí rektor VUT Petr Štěpánek.

Podle evropského výzkumu, na kterém se podílelo i Centrum SIX VUT, je důvodem malého počtu dívek a žen v technických oborech to, že se studia těchto oborů obávají. „Nevěří si na matematiku a fyziku, a to i přesto, že naše studie ukázala, že jejich obavy jsou zbytečné. Studentky jsou zodpovědnější, samostatnější a mají vynikající studijní výsledky,“ popsala spoluautorka studie Lucie Hudcová, která na Ústavu radioelektroniky učí laserové technologie a vyvíjí optické bezdrátové spoje.

„Studentky v anonymní anketě například uváděly, že jejich učitel na střední škole jim radil, aby šly studovat raději ekonomiku nebo učitelství zaměřené na fyziku či matematiku, že pedagogická dráha je to pro ně vhodnější než technická škola,“ dodává Hudcová.

Že se ženy bojí IT oborů zbytečně, dokazují i statistiky společnosti Scio: „Průměrný percentil uchazeček o studium na Fakultě informačních technologií VUT v Brně je dokonce vyšší, než v případě uchazečů-mužů. Ženy v testu obecných studijních předpokladů dosáhly v průměru percentilu 63,8, zatímco muži měli percentil 62,1,“ vypočítává mluvčí společnosti Scio Markéta Majerová.

Více žen do oboru se už snaží třeba i projekt Czechitas, který se vzděláváním žen v IT pronikl už i do Německa a získal grant od Googlu. Letos se chce tým kolem Dity Přikrylové pustit do dlouhodobých kurzů.