 »  Periscope a Twitter spouští živé 360stupňové videopřenosy

David Slížek

Živé videopřenosy už se na sociálních sítích zabydlely, 360stupňová panoramata také, teď přichází jejich kombinace. Novinku oznámila služba Periscope, která patří Twitteru.

Sledovat videa může každý uživatel. V přenosu přitom může klasicky měnit úhel, ze kterého se na natáčenou scénu dívá, a sledovat přenášenou událost ze všech stran. K dispozici jsou také klasické možnosti live streamů, jako je možnost video v reálném čase komentovat nebo lajkovat.

Natáčet ale může zatím jen hrstka partnerů, se kterými se Periscope dohodl. K natáčení je potřeba speciální kamera s dvěma čočkami, která se nasadí na mobilní telefon a připojí se přes konektor na spodní straně (v případě iPhonu přes lightning). Vysílající pak otočí telefon vzhůru nohama a může vysílat - viz screenshoty z jednoho z přenosů, kde kameru předvedli:

360 Sunset in Florida. First ever #Periscope360 with @Brandee_Anthony https://t.co/AZWbnnT15S