 »  Plánujete v Trellu? Tak vám ho prodávají před nosem

Jan Beránek

Za 425 milionů dolarů by člověk prodal ledacos. Americké Trello se za tuto sumu stane majetkem konkurenční firmy Atlassian. Celý obchod, který bude z větší části v hotovosti (360 milionů), by se měl uzavřít do konce března. Informuje o tom server TechCrunch.

Jde o osmnáctou akvizici Atlassianu a podle šéfa firmy Jaye Simonse určitě největší. Stejně jako u předchozích nákupů ale nový majitel chce nechat Trello svému životu a nijak významně ho neměnit. Trello má dnes 19 milionů uživatelů, kolem stovky zaměstnanců a od investorů postupně posbíralo 10,3 milionu dolarů.