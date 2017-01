 »  Platební brána GoPay chystá pro obchodníky napojení na EET

David Slížek

Platební brána GoPay bude od března platícím zákazníkům rozesílat elektronické „účtenky“. „Finanční správě budeme, alespoň v úvodní fázi, k evidenci předávat všechny platby, které přes GoPay přijmete,“ slibuje obchodníkům na svém blogu řešení pro EET.

Ke každé platbě tak zákazník dostane v e-mailu s informacemi o stavu platby také s účtenku s fiskálním identifikačním kódem (FIK) a údaji o provozovně, kde nákup provedl.

Obchodníci si ale musí na webu daňového portálu předem vygenerovat autentizační údaje do EET nebo o ně zažádat na finančním úřadu.

GoPay do března upraví svůj systém tak, aby jej mohl obchodník na EET napojit. „Během 2 týdnů spustíme upravené API na testovací prostředí. I když to bude fofr, vaši programátoři by měli mít na úpravy do spuštění EET 1. března dost času,“ slibuje platební brána.