 »  Podáme podnět kvůli podbízivým cenám operátorů, říká sdružení Telefonující.cz

A je tu další průzkum, který říká to, co už dlouho víme: čeští operátoři nabízejí své služby za i o desítky procent vyšší ceny, než je průměr v dalších zemích EU. Potvrzuje to srovnání, které publikoval nově vzniklý spolek Telefonující.cz. Organizace teď chce kvůli cenám podat podnět antimonopolnímu úřadu.

„Jsme čtvrtí nejdražší v Evropě a data máme ještě výrazně dražší,“ říká předseda spolku, brněnský radní Svatopluk Bartík. Dokládá to srovnáním cen, které si spolek vypracoval.

Vyhledal si veřejně dostupné ceníky evropských operátorů a srovnal nabídky pro čtyři modelové skupiny s předem definovaným chováním a spotřebou minut a dat: čtyřčlennou rodinu s dětmi, matku samoživitelku, důchodkyni a OSVČ (obchodního cestujícího).

Rozdíly proti průměrům v EU se podle srovnání pohybují u ceníkových cen ve stovkách korun měsíčně. Například v modelové skupině „čtyřčlenná rodina“ podle analýzy zaplatí v ČR nejméně 2499 Kč, průměr v EU je přitom 1994 Kč.

Podobné rozdíly jsou i u dalších skupin: „matka samoživitelka“ by v ČR zaplatila 1298 Kč, v EU je průměr 760 Kč. „Důchodkyně“ v ČR vydá měsíčně 549 Kč, v EU by v průměru dala 372 Kč. A „OSVČ“ v Česku zaplatí 1599 Kč, kdežto v Evropě se průměr pohybuje na 891 Kč.

Tuzemští operátoři se obvykle podobným srovnáním brání s tím, že o ničem nevypovídají, protože velká část uživatelů neplatí ceníkové ceny, ale využívá různé akviziční nebo retenční nabídky či firemní tarify zaměstnavatelů.

Spolek publikoval také zdrojová data k analýze (.ZIP).

Podbízivé ceny

K příčinám vysokých cen podle Bartíka patří nepřiměřeně vysoké marže operátorů, chybějící čtvrtý operátor a také slabý tlak zákazníků. „Chybí tlak spotřebitelů zezdola, proto jsme vznikli,“ říká Bartík. Jeho spolek teď proto začíná nabírat členy.

Telefonující.cz také sepisují podání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a k Evropské komisi. Má mířit na tzv. podbízivé ceny, které operátoři podle Bartíka nabízejí firemním zákazníkům a které pak narušují hospodářskou soutěž.

„Firmy a úřady mají levné ceny a matky samoživitelky nebo důchodkyně pak operátorům tyto nízké ceny doplácejí,“ říká Bartík. Pokud by antimonopolní úřad zasáhl, mohlo by to podle něj pomoci i operátorům, kteří se teď sami ztratili v cenové válce v korporátním prostředí.

„Nevadí nám slevy, ale slevy nemůžou být vymknuté z kloubů. Chceme férové ceníkové ceny,“ uzavírá Bartík. V průběhu jara se jeho sdružení přidá i k další akci, která má na snížení cen zatlačit. Má jít o aktivitu jiného subjektu, o které ale ještě nechce říkat podrobnosti.