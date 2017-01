 »  Poslanci změny nepřipustili. EET bude od března platit i pro e-shopy

Jan Beránek

Bylo to očekávané, ale naděje pořád žila. Poslanecká sněmovna ale dnes nakonec navrhované změny v ani ne dva měsíce fungující elektronické evidenci tržeb zamítla. Pravidla systému navrhoval, kromě KDU-ČSL, i ministr financí Andrej Babiš. Pozměňovací návrh neprošel o pět hlasů. „Škoda, ale náš boj nekončí,“ komentoval situaci předseda Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.

Právě Vetyška se svou asociací loni na podzim ministrovi financí vysvětlili, že zavádět EET u e-shopů není tak jednoduché. "Uvažuji o změně, že bychom vyňali z evidence e-shopy. Je tam asi 18 různých druhů plateb, jsou tam platební brány. Chci to projednat s koaličními partnery a navrhneme, aby e-shopy byly vyňaty,“ pronesl pak na konci listopadu Andrej Babiš v rozhovoru pro server Info.cz.

V parlamentu ale rychlé změny systému narazily a koaliční hlasovací mašina nezafungovala. Od prvního března tak budou muset evidenci vyřešit i e-shopy. A to nebude úplně jednoduché.

Podle názoru APEKu totiž evidence on-line plateb kartou není možná ani podle zákona. „Informace o přijatých finančních prostředcích dostávají e-shopy až s časovou prodlevou. A ta je v tuto chvíli neslučitelná s požadavky zákona o evidenci tržeb. I když se to zdá nelogické, v praxi nyní neexistuje zřejmě žádný český internetový obchod, který by byl o platbách informován v režimu on-line v požadovaném časovém intervalu,“ dodává šéf asociace Jan Vetyška.

Právě časové souslednosti jsou kamenem úrazu. „Jde hlavně o požadavek na EET evidenci před okamžikem tržby, který u online prodejů nastává v různé okamžiky, a v některých případech nemusí k tržbě po objednávce dojít. Nově je pokrytá i oblast evidence prodeje a čerpání dárkových certifikátů, a je třeba evidovat platby za vrácené zboží i reklamace, které mohou být pouze v částečné výši oproti původní tržbě apod. To vše ve spojení s právem spotřebitele vrátit zboží zakoupené vzdáleně do 14 dnů bez udání důvodu znamená, že do EET systémů může být na jednu obchodní transakci zasíláno vícero datových zpráv,“ vysvětluje mluvčí Mall.cz Jan Řezáč.