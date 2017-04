 »  Pražští IP Fabric mají investici 1,3 milionu eur. V reálném čase sledují velké sítě

Jan Sedlák

Česká společnost IP Fabric získala prvotní investici ve výši 1,3 milionu eur, kterou v seed kole vedl pražský fond Credo Ventures. Jak v dnešním obsáhlém rozhovoru pro Lupu říká spoluzakladatel a výkonný ředitel firmy Pavel Bykov, peníze mají posloužit k akceleraci růstu v následujícím roce a půl. Poté může přijít další kolo, případně již samostatné financování z provozních čísel.

IP Fabric funguje zhruba dva roky. Firmu založili Pavel Bykov, Roman Aprias a Miroslav Hybl. Mají zkušenosti z budování velkých sítí pro korporace, což je vedlo k vývoji nástroje, který dokáže v reálném čase monitorovat to, co se v takových obsáhlých síťových infrastrukturách děje.

„V minulosti jsem zažil různě strašně náročné přípravy na projekty, 36hodinové migrace, žádný spánek skoro měsíc a podobně. A na konci se něco opomene a nastane regionální výpadek, už i z důvodu lidského vyčerpání, nejste schopní každý element podchytit. Rozhodl jsem se, že je třeba s tím něco dělat,“ popisuje Bykov v rozhovoru.



Autor: Jan Sedlák Pavel Bykov, IP Fabric

V IP Fabric v kancelářích poblíž Náměstí Míru v Praze aktuálně pracuje devět lidí, letos se mají počty rozšířit na asi 15, společnost hledá vývojáře. Během čtyř let se mluví i o 150 zaměstnancích. IP Fabric už má nasazení u velkých korporací, většinou stále ve fázi trial verzí. Ty se mají postupně začít překlápět do běžných zakázek. IP Fabric si účtuje cenu podle procesorů a paměti RAM – cena za jedno CPU je 12 tisíc eur za rok.

V IP Fabric vytváří vlastní síťový model a algoritmy a díky tomu pak jsou schopní předkládat informace o dění a fungování v IP sítích. Na to lze použít další funkce pro modelování a tak dále. Firma jde v podstatě přímo proti zavedeným nástrojům od konkurentů jako SolarWinds či IBM.

Nástroj se prozatím soustředí na síťové prvky od Cisca a částečně Juniper Networks, už se ale dodělávají i funkce pro Check Point a další dodavatele. Cílem je podporovat každého výrobce. V práci na nabyté roadmapě mají pomoci právě peníze z investice a najímání dalších lidí.

Na českém softwaru je zajímavé to, že se nemusí instalovat na řadu serverů a stačí ho provozovat v rámci image na jednom stroji připojeným do sítě. Vlastní serverovou infrastrukturu společnost využívá pro simulování prostředí sítí. Tu Bykov nejdříve postavil ve své garáži a nyní se chystá stěhování do tradičního datacentra, nejspíše Nagana.

Firma už také rozjela spolupráci s tuzemským operátorem O2. Více o IP Fabric si přečtěte v našem velkém rozhovoru s Pavlem Bykovem.