 »  Premiér Sobotka: ministra Mládka neodvolám, už ode mě slyšel své

David Slížek

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek se o své místo bát nemusí. Přinejmenším tedy do podzimních voleb. Premiér Bohuslav Sobotka v rozhovoru pro Hospodářské noviny potvrdil, že ministra z funkce neodvolá ani po nedávných výrocích (jak ministrových, tak jeho nového náměstka), které vzbudily velkou pozornost.

„To, co řekl náměstek Bokštefl, byl hloupý a nepřijatelný výrok,“ připouští v rozhovoru Sobotka (o tom, co náměstek řekl, čtěte v Bokštefl (MPO): Vysoké ceny v ČR? Problém je v požadavcích na pokrytí LTE). „Kolegu Mládka odvolávat nebudu, své ode mě slyšel,“ dodává.

Premiér také zopakoval, že podle něj nese odpovědnost za situaci na českém mobilním trhu nejen Mládkův úřad, ale i Český telekomunikační úřad (ČTÚ). „ČTÚ nyní zpracovává analýzu trhu s mobilními daty. A pokud v případě chování operátorů dospěje ke konkrétním podnětům pro antimonopolní úřad, zabýval by se jimi pak i on,“ řekl premiér.

Není ovšem jasné, jestli rozhovor nevznikl až poté, co ministr Mládek představil novelu zákona o elektronických komunikacích, za kterou si vysloužil další vlnu kritiky. Bez jakéhokoli projednání a připomínkového řízení do ní totiž vložil několik zásadních novinek – včetně zákazu neveřejných nabídek zákazníkům – viz Ministr Mládek předložil novelu, která operátorům zakazuje neveřejné nabídky.

Zákazníci by tak nemohli individuálně smlouvat o nižší ceny a lepší podmínky, což je dnes v podstatě jediný způsob, jak se k výhodnějším službám mohou dostat. Tedy kromě toho, když mohou využívat mnohem levnější firemní tarify.