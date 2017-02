 »  Příští týden začíná 2. vlna EET. A úřady vydávají další upřesnění k dobírce

Jan Beránek

Už jen pár dní zbývá do startu druhé vlny EET, která by měla do systému zapojit i tisíce e-shopů. Finanční správa dnes proto vydala další metodické upřesnění, jak ve vzorových situacích správně vyplňovat položky datové zprávy, aby splňovaly požadavky zákona o evidenci tržeb. "Informace jsou určeny především pro vývojáře a dodavatele pokladních zařízení a software, upřesnila finanční správa na webu etrzby.cz. Všiml si toho náš bratrský server Podnikatel.cz.

Upřesnění se dočkala i dobírka, respektive expedice zboží externím dopravcem. Tam totiž bude záležet na tom, jakou má obchod s dopravcem smlouvu.

V případě nepřímého zastoupení (např. na základě komisionářské či jiné smlouvy obsahující smluvní vztah postavený na nepřímém zastoupení) musí být evidenční povinnost splněna nejpozději k okamžiku uskutečnění tržby mezi dopravcem (zastupujícím/komisionářem) a zákazníkem. Evidenční povinnost nelze plnit později (tedy např. až po návratu dopravce do provozovny). Dopravce (zastupující) musí zajistit splnění této povinnosti sám bez součinnosti poplatníka (zastoupeného).

U přímého zastoupení (např. na základě mandátní či jiné smlouvy obsahující smluvní vztah postavený na přímém zastoupení) musí být evidenční povinnost splněna rovněž nejpozději k okamžiku uskutečnění tržby mezi dopravcem a zákazníkem. Poplatník (zastoupený) je ale povinen zajistit splnění evidenční povinnosti sám (v praxi lze zajistit ještě před samotnou expedicí zboží) nebo prostřednictvím dopravce (zastupujícího), jehož může vybavit potřebným zařízením a jemuž může svěřit svůj certifikát (tímto se však nezbavuje povinnosti zacházet s autentizačními údaji a certifikátem tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití).

V případě, kdy mezi poplatníkem a dopravcem není vztah, který by byl založen na bázi přímého či nepřímého zastoupení, dopravce nevystupuje v roli zastupujícího, nýbrž zastává roli tzv. „prostředníka“. V takovém případě je platba zákazníka ve prospěch poplatníka uskutečněna až v okamžiku převzetí této platby poplatníkem od poskytovatele této služby (dopravce). Ke stejnému okamžiku je tedy třeba sledovat naplnění formálních a materiálních náležitostí evidované tržby.

Kompletní znění s názornými nákresy lze nastudovat na stránkách etržby.cz.