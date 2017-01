 »  Prodej nábytku na webu roste. Brněnský MT nábytek hlásí za loňský rok miliardu

Jan Beránek

Expanze do Maďarska a vlastní logistika. To jsou podle e-shopu hlavní důvody loňského růstu. Loni tak zvýšil tržby o 200 milionů korun a překročil jednu miliardu.

E-shop zatím funguje na Slovensku a Maďarsku. "Stěžejní pro nás nadále zůstává český trh, který tvoří přibližně 75 procent všech tržeb,” tvrdí Vít Fišer z obchodu. Obchod sází na vlastní logistiku a pořídil si šedesát dodávek a dvacet kamionů s tím, že loni otevřel na kraji Prahy logistické centrum.

Na nábytek letos sází i Bonami, které ale vidí zásadní problém pro rozšiřování prodeje nábytku právě v logistice. „Dopravci, kteří by nabízeli dobrou přepravu s tím, že by zvládli zákazníky informovat o tom, kdy přijedou, vynesli jim zboží třeba do patra nebo by ho i smontovali, tu prostě teď nejsou. O platbě kartou ani nemluvím,“ tvrdí šéf e-shopu David Šiška v rozhovoru pro Lupa.cz.