 »  Prvních šest startupů míří do vesmírného inkubátoru. Hvězdné války to ale nejsou

Jan Beránek

Moc vesmírných technologií to ale není. Projekty, které vybrala komise složená ze zástupců českých partnerů i Evropské kosmické agentury (ESA), se specializují na závodní a trekový rám kola, digitalizaci leteckých dat, turistické mobilní aplikace, řízení afrického zemědělství či spektrální rentgen pro ověřování pravosti uměleckých děl. Jmenovitě tedy firmy Festka, NG Aviation, Triphood, TuddyTuddy, Big Terra a InsightART.

Startupy mohou po dobu dvou let čerpat investici ve výši až 50 tisíc eur na dokončení produktů a jejich uvedení na trh. „Pětadvacet tisíc eur je od Prahy, pětadvacet tisíc od ESA. Třetím zdrojem jsme my, protože pomáháme financovat samotný provoz inkubátoru. S tím, že peníze od ministerstva průmyslu jsou připraveny na to, aby firmy mohly využívat hodiny výzkumu u ČVUT a dalších univerzitních zařízení,“ tvrdí šéf CzechInvestu Karel Kučera.

Vedle Evropské kosmické agentury (ESA) se na podpoře inkubátoru finančně podílí i město Praha. Celkem je v programu vyčleněno téměř 45 miliónů korun. Startupy mohou sedět v inkubátoru v Prague Startup Centre.

Vesmírná agentura chce podobným způsobem pět let podporovat až 25 startupů. Pražský inkubátor je jediný v regionu. Podle čísel ESA zatím projekt v dalších třinácti zemích funguje. Pravděpodobně je to i tím, že je takzvaný ESA BIC velmi úzce zaměřený. Statistika mluví jasně – 86 procent firem, které zatím inkubátorem prošly, přežilo vždy minimálně dva roky po opuštění programu.