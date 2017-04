 »  Reklamní příjmy jen za odměnu. YouTube stahuje reklamu z málo sledovaných kanálů

Jan Beránek

Videoportál mění pravidla svého programu YouTube Partner Program, který spustil před deseti lety. Nově by se měly omezit reklamy na videokanálech, které mají během své historie méně než deset tisíc zhlédnutí. Firma tvrdí, že tím chce ochránit tvůrce obsahu a také, to možná víc, zadavatele reklamy.

Dosud mohl měnit návštěvnost svých videí na peníze v podstatě každý. To by se mělo změnit. Informuje o tom server The Next Web.

Novinka přichází velmi brzy potom, co byl YouTube kritizován velkými firmami, ale třeba i britskou vládou, za to, že zobrazuje jejich reklamu i u extremistických videí.