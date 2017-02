 »  Šaráda pokračuje. Nový Zéland pošle Kima Dotcoma k americkým soudům

Jan Beránek

Vybojoval si streamování soudu o jeho vydání do Ameriky, ale ani to nepomohlo. Internetová celebrita momentálně přebývající na Novém Zélandu se po letech soudních tahanic nakonec neubránila vydání do rukou amerických úřadů.

Zakladatel legendárního Megauploadu tam čelí obvinění z porušování autorského práva, vydírání a praní peněz. Americká studia ocenila svou údajnou ztrátu na půl miliardy dolarů. Zatím ho ale jeho nový domov – Nový Zéland, před americkými vyšetřovateli bránil.

Megaupload už nejede skoro pět let a Dotcom funguje převážně z úspor. Už na konci roku 2014 ale oznamoval světu, že ho soudní výdaje vyšly na deset milionů dolarů. Tehdy ho opustil i tým jeho obhájců.

Výsledky aktuálního soudního jednání popisuje zpráva agentury Reuters. Soudce novozélandského soudu Murray Gilbert zdůvodnil Dotcomovo vydání tak, že sice na Novém Zélandu nemají postihy za porušení autorského práva jako Američané. Zakladatel Megauploadu ale před americké soudce pojede především jako podezřelý z podvodu a ostatních ohlášených přečinů.