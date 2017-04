 »  Silicon Valley hasí požár, který pomáhalo založit. Chce podpořit důvěru v novinařinu

Jan Beránek

Facebook, Mozilla, City University of New York a další firmy ze Silicon Valley se podílí na rozjezdu čtrnáctimilionového fondu, který by měl hasit požár, který samy firmy pomáhaly rozdmýchat.

News Integrity Initiative si dala za cíl zvýšit důvěru v klasické a ověřitelné zprávy. „Chceme lidem poskytnout nástroje potřebné k posouzení informací, které vidí na internetu,“ tvrdí Campbell Brown z Facebooku. „Důvěryhodný tisk je ochranným systémem demokracie,“ upozornil zakladatel serveru Craigslist Craig Newmark, s tím, že chce zprávy, kterým lze věřit.

Průzkumy podle zakladatelů projektu tvrdí, že klasická zpravodajská média na tom momentálně nejsou nejlépe. Problémy začaly s příchodem ekonomické krize a nepomohl tomu ani boom sociálních sítí a fenomén falešných zpráv, který ve Spojených státech teď rezonuje především po nedávných prezidentských volbách.