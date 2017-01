 »  Sliby chyby. Práva zákazníků se do novely zákona nedostala

Jan Beránek

Odejít bez pokuty v případě, že operátor změní jednostranně podmínky. Jednoduchá a logická věc. V Česku je to ale problém. Podle informací Lidových novin totiž ministr průmyslu Jan Mládek nesplnil slib, že ochranu spotřebitele posílí v novele telekomunikačního zákona.

Už loni se přitom o změnu snažili senátoři v čele s Alenou Dernerovou. „Dospěl jsem k názoru, že to bude lepší vládním návrhem – máme k tomu i možnost, protože budeme dělat novelu zákona,“ tvrdil v dubnovém rozhovoru pro LN ministr průmyslu a obchodu Mládek. Pak na to ale zřejmě zapomněl.

Ministerstvo se podle LN brání tím, že připomínky se týkaly především přenositelnosti čísla, a to je v novele (najdete ji zde) ošetřeno. Senátoři to ale vidí jinak. Nová legislativa z dílny senátorky Aleny Dernerové by sice měla zrychlit jejich přechod mezi operátory, ale zároveň i posílit práva spotřebitelů. „Před 14 dny mě ujišťoval náměstek Karel Novotný, že mé novelizační body jsou do zákona zapracovány,“ komentuje pro LN tehdejší senátorka Dernerová.

Problém vznikl už v roce 2014 v nové podobě zákona o elektronických komunikacích. Tu prosadil člen sněmovního hospodářského výboru Stanislav Pfléger (ANO), který to podle svých prohlášení udělal na doporučení operátorů.

A tak situace, kdy od smlouvy bez pokuty lze odstoupit, je jen v případě, že změna, kterou operátor udělá, je „podstatná“ a vede ke „zhoršení postavení“ zákazníka. O tom ale rozhoduje operátor.