 »  Slovenský e-commerce startup Virtooal přilákal peníze ex-Mall Víta Endlera

Jan Beránek

Slovensko, startup, móda a e-commerce. Klíčová slova, která přilákala řádově desítky tisíc eur od Víta Endlera. Bývalý manažer Mallu vyměnil své peníze za minoritní podíl v projektu Virtooal.com, který pracuje na technologii virtuálního zrcadla pro e-shopové platformy. Startup chce peníze využít na vývoj a rozšíření obchodu.

„Chceme přiblížit internetové nákupy zase o něco blíž reálnému zážitku z nakupování,“ tvrdí v tiskové zprávě spoluzakladatel Ondřej Bagin. Firma na to jde jinou cestou a vyhýbá se 3D modelování. Vystačí si prý jen s 2D modely. „Jsme tak schopni rychle a levně upravit produkty pro virtuální vyzkoušení. Některé značky přicházejí s novými kolekcemi jednou za měsíc, a je proto nutné novou kolekci co nejrychleji připravit pro předvádění ve virtuálním zrcadle. Zároveň samotná integrace virtuálního zrcadla do e-shopu je velmi jednoduchá a funguje na systému plug and play,“ dodává. Zákazník si prostě nahraje svou fotografii, na které pak může zkoušet brýle, make-up, paruky nebo čočky. Zároveň tvrdí, že konverze po zavedení služby stoupá minimálně o deset procent.