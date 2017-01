 »  Snapchat to s burzou myslel vážně. Akcie se začnou v březnu prodávat v New Yorku

Jan Beránek

Mohli ho několikrát prodat, ale nakonec to zkusí na burze. Snap, mateřská firma Snapchatu, se má objevit v nabídce newyorské burzy. Informuje o tom deník Wall Street Journal.

Na burzovní zvon po startu obchodování by tak mohli manažeři Snapu zazvonit někdy v březnu. Snap také jde podobnou cestou jako Twitter a nevybral si technologickou burzu Nasdaq, ale klasickou newyorskou burzu, která přilákala i Alibabu a Square. Starší IT firmy jako Apple, Alphabet nebo Amazon s Facebookem zůstávají zatím věrni technologickému Nasdaqu.

Detailnější informace by měl Snap zveřejnit příští týden. Obchodovat by se mělo začít na začátku března, pokud půjde všechno podle klasických plánů. Podle podzimních odhadů zakladatele firmy Evana Siegela by měl vstup na burzu ocenit jeho aplikaci na pětadvacet miliard dolarů.