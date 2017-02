 »  Sobotka svolal na pátek schůzku stran k zákonu o elektronických komunikacích

David Slížek

Vyjednávání o novele zákona o elektronických komunikacích pokračují. Premiér Bohuslav Sobotka na pátek 3. března svolal schůzku zástupců všech parlamentních stran, na které se má jednat o zrychleném projednání zákona ve Sněmovně. Na Twitteru to oznámil mluvčí vlády Martin Ayrer.

Novelu poslal 15. února do vlády ministr Jan Mládek, kterého o několik dní později premiér odvolal z funkce. Novela obsahuje novinky, které by měly posílit pozici zákazníků mobilních operátorů, například možnost odstoupit od smlouvy bez sankce při jakékoli jednostranné změně smlouvy. Dnes na to mají zákazníci právo jen při podstatných změnách smluv, které vedly ke zhoršení jejich postavení. Novela také stanovuje strop pro přenos čísla na deset dnů.

Mládek do novely přidal také další novinky. Český telekomunikační úřad by podle ní například mohl udělovat pokuty ve výši až 10 % z čistého obratu telekomunikačních firem. A je v ní také nový delikt – nesplnění podmínek, ke kterým se operátor zavázal v aukci na kmitočty.

Součástí novely je ovšem i velmi kontroverzní paragraf, který operátorům zakazuje prodávat své služby za neveřejné ceny. Tato změna se má ovšem dotknout pouze spotřebitelů, tedy fyzických osob. Firmám by možnost smlouvat o cenách i po případném přijetí novely zůstala.

Sobotka už naznačil, že právě toto ustanovení, které Mládek do novely vložil bez jakýchkoli konzultací či připomínkového řízení, by se při jednání ve vládě mohlo ještě změnit. Je to poslední možnost, jak by mohlo ze zákona vypadnout. Premiér totiž chce zákon protlačit Sněmovnou ve zrychleném řízení, takže by k němu poslanci nemohli přidávat žádné pozměňovací návrhy.

