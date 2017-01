 »  Sociální demokraté staví tým pro sociální sítě. Chtějí si to ve virtuálnu rozdat s ANO

Jan Beránek

Nový volební manažer strany Jan Birke o sobě tvrdí, že je mužem činu a vítězným typem. První velký úkol si stanovil v totální proměně komunikace na sociálních sítích, kde se sociální demokracii dlouhodobě nedaří, alespoň tedy měřeno počtem fanoušků a míry jejich aktivity. Informují o tom Hospodářské noviny.

Facebooková stránka ČSSD má dnes kolem dvaceti tisíc fanoušků, největší konkurent v podobě hnutí ANO má pětkrát tolik. V nově se rodícím týmu by podle informací HN měli být i zahraniční poradci. „Pokládám je za užitečné. Minimálně poskytnou jiný úhel pohledu, možná i některé nové zkušenosti, které bychom mohli využít,“ řekl premiér Bohuslav Sobotka. Už teď slibují krátká videa nebo interaktivnější formáty.

Strana s tradicí sahající až do předminulého století se tak pokusí prorazit do světa, kde se dosud chovala dost toporně, to v případě tweetů premiéra Sobotky, nebo bizarně, to zase v případě bývalého senátora Zdeňka Škromacha.

Hlavním soupeřem pro ČSSD je tým kolem Marka Prchala ve štábu Andreje Babiše, respektive hnutí ANO. Volby jsou už za deset měsíců.