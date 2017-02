 »  Soud zastavil stíhání Pirátů za provozování webů s pirátskými filmy a seriály

David Slížek

Provozování webů s embedovanými odkazy na pirátské kopie filmů a seriálů nemusí být trestným činem. Tedy alespoň podle verdiktu Obvodního soudu pro Prahu 4, který zrušil trestní stíhání České pirátské strany. Ta weby sledujuserialy.cz a sledujemefilmy.cz provozovala v rámci kampaně „Odkaz není zločin“, ve které chtěla prokázat, že odkazování na pirátská díla není trestným činem.

Ve zdůvodnění svého (zatím nepravomocného) verdiktu soud vycházel z rozsudků Soudního dvora EU, o kterých jsme podrobně psali také na Lupě. Vyvodil z nich například to, že z hlediska zákona není rozdíl mezi prostým odkazem na pirátské filmy a jejich embedováním (jako to bylo na webech Pirátů).

Konstatoval také, že že pokud někdo dá odkazy na pirátské filmy či seriály na web bez toho, že by na nich vydělával, musí soud předpokládat, že o protiprávnosti svého konání nevěděl. Problém by nastal až v okamžiku, pokud se prokázalo, že dotyčný o porušování autorských práv věděl (kdyby jej na to například upozornil majitel práv nebo jeho zástupce).

V kauze České pirátské strany pak soud jednoznačně konstatoval, že na ani jednom z webů nevydělávala – filmy a seriály nezpeněžovala a na stránkách nebyla ani reklama.

No a v druhé podmínce se „střelila do nohy“ Česká protipirátská unie (ČPÚ), která trestní oznámení na Piráty podala. ČPÚ samozřejmě nejprve Piráty vyzvala, aby odkazy na pirátské kopie seriálů a filmů stáhli. Piráti ale po ní nejdřív chtěli doklad, že skutečně zastupuje majitele autorských práv. A ČPÚ jim žádné plné moci neposlala. Podle soudu tedy není prokazatelně jasné, že Piráti o porušování autorských práv věděli:

Česká protipirátská unie se ovšem žádným způsobem neprokázala jakožto subjekt oprávněný jednat jménem držitelů autorských práv. Ve vztahu k obviněné tedy Česká protipirátská unie jednala z pozice subjektu, který se ničím neodlišuje od subjektů jiných (ať již fyzických či právnických osob). Na tomto závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že Česká protipirátská unie je známá svou specificky zaměřenou činností, kteréžto může účinně vykonávat pouze na základě plných mocí poskytnutých jí držiteli autorských práv.

Výsledek? Trestní stíhání se zastavuje. Spor tím ale ještě nemusí skončit, protože státní zástupce ještě může proti verdiktu podat stížnost.

"Tento judikát je důležitý pro právní jistotu všech uživatelů internetu. Říká totiž, že za porušování autorského zákona vás můžou popotahovat, jen když jste o tom prokazatelně věděli. Soud také potvrdil, že Česká protipirátská unie se nesmí chovat jako internetová policie a žádat bez dokladů odstranění obsahu z webu,“ komentoval rozsudek místopředseda Pirátů Jakub Michálek.

Rozsudek je to každopádně zajímavý a stojí za prostudování (tady je, PDF). A kdybyste neměli právničiny dost, tady jsou naše články o případech Soudního dvora EU, na které český soud odkazuje - jde zejména o případ Svensson proti Retriever Sverige AB (C-466/12) a GS Media BV proti Sanoma Media Netherlands BV (C‑160/15).