 »  Spotify začíná sortovat uživatele. Ti platící dostanou víc muziky

Jan Beránek

Švédská hudební streamovací služba mění filozofii. Z jednoho balíku pro všechny se najednou vydělí nabídka pro platící klienty. Dosavadní písničky budou mít k dispozici všichni, ale firma se teď dohodla s několika velkými vydavatelstvími na exkluzivitě. Zprávu přinesl deník Financial Times.

Některé interprety by tak mohli poslouchat jen ti, kteří za hudební službu platí. Ze stovky milionů uživatelů si platí za hudbu bez reklam a možnost stažení do telefonu přibližně polovina. Spotify je tak jedničkou na trhu a až s velkým odstupem ji následuje třeba Apple Music s dvaceti miliony uživatelů.

Nový přístup by se dotkl nových alb aktuálních hvězd pop music, tedy především amerických interpretů typu Kanye West, Taylor Swift nebo Beyoncé.

Hudební vydavatelství se totiž bojí, že by poplatky, které dostávají za přehrání od neplatících uživatelů, mohly kanibalizovat ostatní prodeje. A rozjíždí se i debata o tom, jestli bezbřehá nabídka hudby samotné hudbě prospívá. „Hudba je umění a umění je důležité a vzácné. A za vzácné a hodnotné věci by se mělo platit a podle mého názoru by hudba neměla být zadarmo,“ komentovala stažení svých písniček ze Spotify Taylor Swift.