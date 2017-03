 »  Strany se dohodly, telekomunikační novelu schválí parlament zrychleně

Jan Beránek

Premiér se dnes ráno dohodl se zástupci všech parlamentních stran na zrychleném projednání novely zákona o elektronických komunikacích. Ten má řešit kromě rozjezdu digitálního vysílání ve formátu DVB-T 2 ještě druhý velký balík změn v samotných telekomunikacích.

„Uzavřeli jsme gentlemanskou dohodu, že novelu schválíme do konce období. Zkrátíme lhůtu na projednání ze šedesáti na dvacet dnů a novela bude zařazena jako první bod na dubnovou schůzi,“ tvrdil premiér Bohuslav Sobotka na tiskové konferenci s tím, že MPO a ČTÚ poskytnou poslancům maximální servis.

Sobotka už v roli ministra průmyslu tak napravuje to, co zbylo po dosavadním ministrovi Janu Mládkovi. Především z ceny mobilních dat se stalo na začátku roku předvolební téma. Jedna z prvních hlav, která padla, byla právě ta Mládkova.

Novinka by měla dát vyšší pravomoci regulátorovi, který by mohl udělovat pokuty ve výši až deseti procent obratu operátora. Zároveň by novela měla narovnat vztahy mezi operátory a jejich zákazníky. Ty byly výrazně zhoršeny posledním zásahem do zákona v roce 2015.

Žádná ze stran nechce schvalování zákona blokovat a zmizet by měl i původní Mládkův návrh, který by znemožňoval dojednat si individuální cenu. „Legislativní rada vlády navrhla vypustit ze ZEK část o ceníkových cenách, a tak vidím jako pravděpodobné, že vláda toto ustanovení vypustí,“ dodal premiér. Bude tak zajímavé sledovat, jakou formu nakonec novela získá pod palbou pozměňovacích návrhů.

Zpomalit přijímání novinek by chtěli ale zástupci byznysu. Novela by měla projít širší debatou v Poslanecké sněmovně, navrhují premiérovi sdružení velkých telekomunikačních a IT firem. Pod otevřený dopis se podepsal Zdeněk Zajíček z ICT Unie, Milena Jabůrková ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, Jiří Šuchman z Asociace provozovatelů mobilních sítí a Zdeněk Vaníček z České asociace elektronických komunikací.