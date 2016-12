 »  T-Mobile chystá testování eSIM, první zařízení mají přijít příští rok

David Slížek

Je tady prosinec a T-Mobile podobně jako loni slibuje, že už příští rok přijde s prvními telefony s tzv. vestavěnou SIM kartou, tedy Embedded SIM neboli eSIM.

„T-Mobile Czech Republic již vyvíjí systém pro podporu zařízení vybavených eSIM, testovací provoz plánuje zahájit v první čtvrtině roku 2017. Během příštího roku také operátor očekává uvedení prvních přístrojů s podporou této technologie na trh,“ slibuje operátor v tiskové zprávě.

O nástupu eSIM se mluví už několik let. Dlouho se čekalo na to, až asociace GSMA definuje společné standardy, což se nakonec skoro o rok opozdilo. Tentokrát už by to snad mohlo vyjít.

Vestavěná SIM karta už vlastně žádnou kartou není, jde o speciální čip v zařízení, na který se informace o uživateli a síti ukládá softwarově. Dá se také programovat na dálku, takže by se mělo snadněji dát například přejít od jednoho operátora k druhému (tedy po technologické stránce, otázka výpovědních lhůt a dalších obstrukcí je jiné téma).

S využitím eSIM se počítá v oblasti internetu věcí nebo u připojených automobilů. A eSIM by měly mít podporu i například v operačním systému Windows 10, který se příští rok chystá vkročit na území mobilních čipsetů ARM.