 »  Tak už i STRV. Další startupový fond chce otočit trend a investovat v USA

Jan Beránek

Čtyřicet milionů dolarů by chtěli posbírat od partnerů tuzemští vývojáři aplikace STRV. Fond má být zacílený na investice ve Spojených státech. Informuje o tom server tuzemského vydání časopisu Forbes.

Samotné studio přihodí do společného banku dva miliony dolarů. „Z průzkumů víme, že evropských peněz do Ameriky plyne málo, přitom poptávka existuje,“ tvrdí Jakub Plas z STRV, který má na starost investiční strukturu a strategii fondu.

Zatím jde o plán, protože fond, který bude spravovat investiční společnost spadající pod STRV Group, ještě nemá ani posvěcení od ČNB.

Plas chce během prvních čtyř let fungování zvládnout kolem stovky seed investic kolem 100 tisíc dolarů. „Zbytek prostředků je vyhrazeno na pozdější investice, přičemž počítáme s tím, že v dalších kolech se budeme investičně zapojovat do zhruba 10 procent firem, do kterých jsme investovali v seed stage,“ dodává Plas pro Forbes.