 »  Twitter chce vysílat video 24 hodin denně. Chce si udržet uživatele u sebe

Jan Beránek

Přikovat uživatele k videoobsahu. Twitter zkouší dohnat své ztráty videoreklamou. Potom, co se loni pustil do přímých přenosů z fotbalové ligy, letos chce začít s celodenním vysíláním. Co by měla sociální síť vysílat, se ještě neví, ale určitě by se tam mělo objevit zpravodajství, které by posílilo pozici sociální sítě jakožto informačního zdroje.

Twitter novinku oznámil během prozrazování svých hospodářských výsledků. Podle serveru The Next Web sociální síť roste, její účet ale penězi nepřetéká. Za první čtvrtletí letošního roku překonaly tržby 548 milionů dolarů a ztráta se dostala na nejnižší úroveň od roku 2015. Přesto účetnictví firmy pořád „teče“ o 62 milionů dolarů.

Twitteru se však daří získávat nové uživatele. Od začátku roku jich ulovil devět milionů a celkové počítadlo se zastavilo na 328 milionech uživatelích měsíčně. Lidi by měl, teď se ale musí naučit konečně vydělávat.