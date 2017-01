 »  Twitter zavřel Vine, aplikaci na krátká videa nahradí Vine Camera

David Slížek

Videoplatforma, která se kdysi chtěla stát mobilním konkurentem YouTube, odpočítala poslední dny svého života. Náhradou má být aplikace Vine Camera, která se vrací k původním kořenům: nahrávání šestisekundových videí a jejich publikování na Twitteru (nebo uložení do telefonu).

Službu Vine v roce 2012 za 30 milionů dolarů koupil Twitter a měl s ní velké plány. Jenže nakonec podporu videa zahrnul přímo do své hlavní služby a Vine tak trochu ujel vlak.

Až v půlce loňského roku se služba pokusila odhodit své zásadní omezení videí na 6 vteřin, na změnu už ale bylo zřejmě pozdě. Aplikace jako taková k 17. lednu 2017 skončila.

Pokud jste v ní měli uložená nějaká videa, měli jste právě do tohoto dne možnost si je stáhnout (díky tomu, že jsou USA v jiném časovém pásmu, to možná můžete stihnout ještě teď). Netýká se to ale například delších videí, která Vine provozovala zatím pouze v betaprovozu.

Podrobné informace o přechodu na Vine Camera najdete na webu končící služby.