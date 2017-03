 »  Twitter zvažuje rozšíření možností Tweetdecku. Nebude to ale zadarmo

Jan Beránek

Především správci firemních účtů by měli být cílem nových služeb, které aktuálně testuje Twitter. Sociální síť by chtěla rozšířit možnosti aplikace Tweetdeck, která zjednodušuje práci s účtem. Informuje o tom server BBC.

Nová, a placená služba, by měla být bez reklamy a poskytovat lepší analytiku a přehledy o úspěšnosti příspěvků. Podle novináře Andrewa Tavaniho by se cena služby mohla pohybovat kolem dvaceti dolarů měsíčně.

2 more notes on 'advanced TweetDeck': 1. Monthly subscription fee Twitter is exploring in the survey is $19.99. 2. Complete list of features pic.twitter.com/YEOf9AQ9bt