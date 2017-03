 »  Uber bojuje proti odborům. Řidiči si musí pouštět motivační podcasty

Jan Beránek

Divoký západ sdílené ekonomiky začínají dobíhat reálie reálného světa. Řidiči v americkém Seattlu si chtějí založit odbory. Radnice jim totiž už na konci roku 2015 umožnila ve městě založit organizaci tak, aby mohli kolektivně vyjednávat o pracovních podmínkách a mzdách.

To se Uberu nelíbí a radši by měl řidiče jako individuální partnery. Poslední taktikou, se kterou přišel, jsou podcasty – před každým přijetím objednávky si řidič musí přehrát nahrávku ohledně volebních práv, kolektivního vyjednávání a podobně. K tomu dostávají ještě textové zprávy a pozvánky na setkání, která nejsou rozhodně jen komunitní mejdany. Informuje o tom deník The Wall Street Journal.

Uber neprožívá, minimálně tedy z pohledu image, nejlepší období. Nedávno se objevily informace ohledně sexismu v rámci firemní kultury a databází firmy zahýbala i aktivita #deleteUber, která reagovala na poslední kroky šéfa firmy Travise Kalanicka.