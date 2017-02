 »  Uber jede do Brna. Sází na studenty a zaměstnance vývojářských center

Jan Beránek

Po třech letech v Praze se Uber v Česku pohnul a své služby rozšířil i do jihomoravské metropole. Zatím v Brně začne s verzí UberPop. Ta funguje na principu spolupracujících řidičů, kteří jezdí bez taxikářské licence. Uber se v tiskové zprávě omlouvá za počáteční delší doby dojezdů objednaných aut. Firma chce přidávat řidiče postupně.

„Česká republika je pro Uber jedním z nejdůležitějších trhů ve střední a východní Evropě,” komentuje rozvoj tuzemský zástupce firmy Tomáš Peťovský s tím, že Brno bylo pro další expanzi jasnou volbou. "Jen za poslední tři měsíce jsme v Brně zaznamenali téměř 10 tisíc otevření naší aplikace, ačkoliv jsme zde ještě nepůsobili,“ dodává Peťovský.

Stejně jako v dalších městech se rázem Uber dostává do hledáčku magistrátu. „Z hlediska zákona je Uber problematický. Způsob provozování taxislužby touto společností je patrně v rozporu se zákonem. Výjimečně to není jen vina českého právního systému, Uber se na hraně zákona pohybuje ve více státech a je na soudech a na zákonodárcích, aby v této věci rozhodli jednou provždy. Magistrát města Brna, jako příslušný orgán státní správy, je ze zákona povinen zajistit příslušnou kontrolu. Může se nám to nelíbit, můžeme proti tomu protestovat, ale bez případné změny legislativy to tak prostě je,“ komentuje vstup firmy do města náměstek brněnského magistrátu Matěj Holan.

V Brně už druhým rokem působí i tuzemské Liftago. S českou aplikací tam jezdí momentálně necelá stovka taxikářů. „V Brně legálně přepravíme už téměř deset tisíc lidí měsíčně,“ říká Ondřej Krátký z Liftaga.