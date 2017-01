 »  Velké předání sociální moci: jak Trump získá od Obamy účty na sociálních sítích

David Slížek

Pro americké prezidenty je to poměrně nová povinnost. Kromě předání výkonné moci předá odcházející Barack Obama 20. ledna nastupujícímu Donaldu Trumpovi také moc nad účty Bílého domu na sociálních sítích.

Obama byl první hlavou USA, která sociálním médiím naplno otevřela dveře do Bílého domu. Značka WhiteHouse se v roce 2009 objevila na Facebooku, na Twitteru, na Flickeru, na YouTube i na MySpace.

Bílý dům si zřídil vlastní blog, Michelle Obamová v roce 2013 vstoupila na Instagram, v roce 2015 si Obama založil @potus účet na Twitteru a v loňském roce například vysílal na Facebooku živé video z Oválné pracovny.

Hello, Twitter! It's Barack. Really! Six years in, they're finally giving me my own account.