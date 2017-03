 »  Velké telco firmy chtějí zbrzdit jednání o zákonu o elektronických komunikacích

David Slížek

Novela zákona o elektronických komunikacích by měla projít širší debatou v Poslanecké sněmovně, navrhují premiérovi sdružení velkých telekomunikačních a IT firem. Pod otevřený dopis se podepsal Zdeněk Zajíček z ICT Unie, Milena Jabůrková ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, Jiří Šuchman z Asociace provozovatelů mobilních sítí a Zdeněk Vaníček z České asociace elektronických komunikací.

„…ad-hoc úpravy zákona, které neprošly standardním mechanismem připomínkových řízení, jdou proti ambici vytvářet dlouhodobě konzistentní a předvídatelná pravidla hry. Považujeme také za velmi nestandardní, aby formulace návrhu zákona byly namísto odborných diskuzí upravovány v přímém přenosu médií, jak jsme toho byli v posledních dnech svědky,“ argumentují sdružení.

Mají pravdu v tom, že ex-ministr Jan Mládek do návrhu novely překvapivě a bez jakékoli konzultace vtělil několik ustanovení, která neprošla žádným připomínkovým řízením. Kromě zvýšení pokut, které může operátorům udělit Český telekomunikační úřad (nově by mělo jít až o 10 % z čistého obratu), jde zejména o kontroverzní paragraf, který operátorům zakazuje prodávat služby za ceny, které nemají v cenících.

Premiér Bohuslav Sobotka má na páteční ráno naplánovanou schůzku se zástupci parlamentních stran. Chce s nimi vyjednat, aby novela prošla Sněmovnou ve zkráceném řízení, tedy bez debaty a bez možnosti k ní podávat pozměňovací návrhy. Chce tak zajistit, aby parlament stihl novelu schválit do konce funkčního období současné Sněmovny.

Velké firmy ale navrhují, aby novela šla do Sněmovny v klasickém režimu, kde by měly místo i změny z pera poslanců. Připomeňme, že to bylo právě jedno z podepsaných sdružení (APMS), které před lety prosadilo do zákona kontroverzní okleštění práv uživatelů. Že dotyčný paragraf napsala přímo APSM, opakovaně přiznal poslanec ANO Stanislav Pfléger, který pozměňovací návrh předložil (stejnou věc tehdy navrhoval i poslanec ČSSD Milan Urban).

O novele zákona o elektronických komunikacích bude příští týden jednat vláda. Kabinet může v návrhu ještě před odesláním do Sněmovny provést změny.