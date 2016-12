 »  Vláda pootevřela cestu Uberu. Ministři vynechali sporný paragraf

Jan Beránek

Pondělní jednání vlády muselo zjevně udělat radost novému šéfovi Uberu Tomáši Petovskému. V rámci novely silničního zákona měl být totiž zahrnut i bod, podle kterého by si taxidispečinky i nové digitální služby musely vést podrobnou knihu jízd svých řidičů a hlídat si, aby měl každý z nich potřebnou taxikářskou licenci. To ale nakonec nebude tak horké.

Podle Hospodářských novin ministři na svém včerejším jednání z novely bod o zodpovědnosti zprostředkovatelů za své řidiče vypustili.

Původně by mělo jít o velkou změnu a službám jako třeba Uber by hrozila až 200tisícová pokuta. Dnes jsou totiž za podobné prohřešky postihováni jen řidiči, zatímco provozovatelé aplikace nebo dispečinku jsou krytí. A to zůstane.

„Ministra dopravy Dana Ťoka, který dokument na vládu přinesl, prý nakonec k ústupku přiměly hlavně připomínky od ministra průmyslu Jana Mládka a vládního koordinátora digitální agendy Tomáše Prouzy,“ tvrdí HN.

Uber uspěl i v nedávném sporu jednoho z řidičů s pražským magistrátem. Městský soud v Praze zrušil patnáctitisícovou pokutu a zákaz řízení pro řidiče UberPop. Soud podle agentury rozhodl, že v době kontroly neexistoval žádný právní předpis, který by zprostředkování jízdy prostřednictvím mobilní aplikace Uberu zakazoval.