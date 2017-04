 »  Vláda schválila nového digitálního koordinátora, stane se jím Ondřej Malý

David Slížek

Z Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) na Úřad vlády. Bývalý člen Rady ČTÚ Ondřej Malý se stane novým koordinátorem digitální agendy ČR. Na svém středečním zasedání jeho jmenování schválila vláda.

„Jeho úkolem je především sladit vládní aktivity na podporu digitální ekonomiky a digitalizace veřejné správy, zajišťovat komunikaci mezi ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy a také spolupracovat s hospodářskými a sociálními partnery,“ popisuje kabinet úkoly koordinátora.

Bývalý novinář působil posledních pět let v Radě ČTÚ a profiloval se jako hlasitý kritik mobilních operátorů. Ex-ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek jej kritizoval za to, že situaci na mobilním trhu jen veřejně kritizuje, ale pro její změnu ve své funkci nic neudělal. Mládek jej pak odmítl do Rady ČTÚ znovu jmenovat.

Malý ve funkci nahradí Tomáše Prouzu, který na konci března odešel do soukromé sféry. Přečtěte si jeho komentář na rozloučenou: Zákony musí být digitálně přívětivé. Otestovat by to na sobě měli sami ministři.