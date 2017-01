 »  Vývojáři Inloop vloni vydělali 125 milionů, spolupracují i s Intelem

Jan Sedlák

Slovenská vývojářská společnost Inloop v roce 2016 utržila zhruba 125 milionů korun (kolem 4,6 milionu eur), rok předtím přitom byla na 1,8 milionech eur. Firma během roku přijala kolem 50 lidí, přičemž 20 z toho v Praze, kde se před rokem začala budovat vývojářská pobočka.

„Věci máme dobře nastaveny, i při velkém růstu se nám podařilo interně se nerozpadnout,“ říká v rozhovoru pro Lupu spoluzakladatel a výkonný ředitel Inloop Martin Adámek. Dnes má společnost kolem 110 lidí.

Většinu firem firma generuje ze Spojených států, někde mezi 40 až 50 procenty. Slovensko je pak na 10 procentech, zbytek je pak rovnoměrně rozložen mezi Německo (tam Inloop rovněž založil pobočku), Česko, Finsko, Kanadu a Velkou Británii. Česko má o něco větší část, Inloop zde má velké bankovní a další klienty.

Další podobně výrazný skok v tržbách Inloop pro letošní rok neočekává. „S každou úrovní je to složitější a složitější. Je jednodušší navýšit tržby z 300 tisíc eur na 600 tisíc než ze třech na šest milionů. Jsme dost pragmatičtí. Nedáváme si cíl, že bychom to zase měli zdvojnásobit či ztrojnásobit. Díváme se na naše možnosti. Jako servisní firma škálujeme přes počet lidí. Zdvojnásobení tržeb by zase znamenalo výrazný nárůst počtu lidí,“ přibližuje Adámek.

Inloop se mimo jiné připravuje na nástup rozšířené reality a pracuje na prozatím tajném projektu s Intelem. Další podrobnosti ve zmiňovaném rozhovoru.