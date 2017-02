 »  W3C štěpí zásadní spor o DRM v prohlížečích, může změnit fungování webu

David Slížek

Server Ars Technica vydal dlouhý článek o sporu, který podle něj hrozí změnit fungování WWW k nepoznání. Odehrává se uvnitř organizace World Wide Web Consortium (W3C), která vydává standardy pro World Wide Web. Členy konsorcia jsou zástupci různých organizací a jeho předsedou otec WWW Tim Berners-Lee.

WWW byl odjakživa otevřený systém. To by se teď mohlo oficiálně změnit. Do standardů se totiž mají dostat Encrypted Media Extensions (EME), což je API umožňující v prohlížeči přehrávat obsah chráněný protipirátskou ochranou (Digital Rights Management, DRM).

Zastánci myšlenky argumentují podporou videoslužeb, nabízejících streamované video. Jako první začal DRM chráněné video na podporovaných zařízeních a v podporovaných prohlížečích streamovat Netflix. A nezávisle na W3C už podporu EME zavedly všechny největší prohlížeče – Chrome, Internet Explorer (i Edge), Safari i Firefox.

Kritici namítají, že se oficiální standardizací EME do prohlížečů dostane proprietární software, který se v počítačích spouští, aniž by nad ním měl uživatel kontrolu. Uzavřený kód navíc nebude možné auditovat z hlediska bezpečnosti – jakékoli narušení DRM je v mnoha zemích považováno za zločin. Prohlížeče by tak obsahovaly neprůhledný „blackbox“, který by byl možným nástrojem pro útoky.

Celý článek (v angličtině) si můžete přečíst na webu Ars Technica.