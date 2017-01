 »  WhatsApp umožní posílat animované GIFy i majitelům telefonů s Androidem

Jan Beránek

Trvalo to tři měsíce, ale animované GIFy, které často dokáží vystihnout situaci lépe než stovka slov, jsou k dispozici i uživatelům aplikace WhatsApp na Androidu. K dispozici je databáze Giphy. Majitelé iPhonů už novinku mohou používat od listopadu. Informuje o tom server The Next Web.



Zdoj: The Next Web

Vývojáři WhatsAppu také letos odříznou od podpory staré telefony, na kterých služba kdysi začínala – tedy BlackBerry, Symbian a staré iPhony. „Když jsme spustili WhatsApp v roce 2009, používání mobilních telefonů bylo úplně jiné než dnes.

App Store společnosti Apple měl jen několik měsíců a více než 70 procent prodaných smartphonů mělo operační systémy firem BlackBerry a Nokia. Méně než 25 procent mobilních zařízení mělo mobilní operační systémy společností Google, Apple a Microsoft, přičemž jejich podíl na dnešním trhu je 99,5 procenta,“ tvrdil WhatsApp na svém blogu.